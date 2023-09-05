الاخبار: القوات والكتائب أطلقا حملة ضد الراعي وباسيل يتعامل ايجاباً مع دعوة بري

علمت صحيفة الاخبار، أن "حزبَي القوات والكتائب أطلقا حملة ضد الراعي معتبريْن أن كلامه يُضعف الموقف المسيحي ويدعم الفريق الآخر، ويبدو أن التوتر يسود علاقة الحزبين مع بكركي، وسط معطيات عن مساعٍ بين الحزبين وباقي نواب المعارضة لإصدار موقف موحّد يُحرِج الراعي ويُربِك لودريان، ويضع التيار الوطني الحر في موقف صعب أمام الرأي العام المسيحي".