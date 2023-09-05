الشرق الاوسط: السعودية شددت على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "شددت السعودية على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في أسرع وقت ليسهم في إنقاذ لبنان"، وجاء موقف المملكة في بيان صادر عن سفارتها في بيروت بعد زيارة قام بها وليد بخاري السفير السعودي لدى لبنان إلى الديمان، حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي".

وأضافت الصحيفة، بأنه "في حين اكتفى بخاري إثر لقائه الراعي بالقول: إن الزيارة تأتي في إطار التواصل الدائم مع غبطة البطريرك".



وأوضحت السفارة السعودية في بيان أن "اللقاء كان مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها". وأضافت: "كان هناك بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بخاصة الاستحقاق الرئاسي، وضرورة إنجازه في أسرع وقت ليسهم في إنقاذ لبنان، وأن يكون جامعاً لكل اللبنانيين ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي".



بدوره، قال وليد غياض المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي: إن "اللقاء المطول الذي استمر نحو ساعة، بحث في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس للجمهورية والمساعي التي تقوم بها المملكة داخلياً ودولياً، وبخاصة مع الفرنسيين والدفع بانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن".



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن غياض قوله: "أبدى السفير بخاري خلال اللقاء كل التمني والحرص باسم المملكة على الاستقرار في لبنان، وحماية الدستور وحماية اتفاق الطائف، وضرورة ألا يملي احد شروطاً على اللبنانيين، وأكد أن المملكة تحترم إرادة اللبنانيين ومتعاونة مع أي قرار يتخذونه".