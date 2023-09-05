كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان "يسيطر طقس صيفي معتاد يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها ترتفع تدريجياً ليتحول الى حار بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، حيث ترتفع درجات الحرارة في الداخل وجنوب البلاد بشكل خاص وتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت ومن المتوقع ان تنحسر تدريجياً اعتباراً من يوم الأحد" .



ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل ( فوق معدلاتها بحدود ال ٤ درجات) كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة مع رياح ناشطة احياناً.



الأربعاء: صافٍ اجمالاً الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال المتوسطة، و في الداخل وجنوب البلاد على ان تبقى الحرارة في بيروت و الساحل الشمالي ضمن المعدلات الشهرية .



الخميس: صافٍ اجمالاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية الجنوبية، الجبلية والداخلية ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٦ درجات في الداخل). حيث تصبح الأجواء حارة كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية بسبب انخفاض نسبة الرطوبة .