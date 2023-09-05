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محليات

معوض لـ بري : انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح "يلّي انت وأمثالك خرّبتوه"

2023-09-05 | 07:16
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معوض لـ بري : انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح &quot;يلّي انت وأمثالك خرّبتوه&quot;
معوض لـ بري : انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح "يلّي انت وأمثالك خرّبتوه"

اعلن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في حفل عشاء في زغرتا نظمّه المحامي توفيق معوض، رفضه للحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: على برّي أن يدرك أنه ليس حكماً بل طرف معطّل ونرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور".

واضاف: "نحن مستمرّون في معركتنا لرفع الهيمنة عن لبنان وتوحيد اللبنانيين تحت كنف الدولة والسيادة والعدالة والإصلاح والمحاسبة. مستمرّون في معركتنا لنُعيد أولادنا من المهجر ولنبنيَ لبنان يشبهنا ويشبه طاقاته، لبنان الشرعية والسيادة والحرية والحداثة والعدالة والمؤسسات، وليس دولة "مطلّقة مع شعبها".

في حين رأى أن "المدخل لاستعادة الدولة يكمن بايصال رئيس جديد للجمهورية، رئيس سيادي اصلاحي، يلي انتخابه تشكيل حكومة تعالج الملفات الشائكة وتضع لبنان على سكة التعافي".

وتابع معوض متوجها الى الرئيس بري بالقول: "انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح "يلّي انت وأمثالك خرّبتوه". وضيق الوقت لا يسمح لا للخزعبلات ولا للتذاكي، ولن تجرّونا الى موقف لسنا مقتنعين به".

كما قال معوض: "نرفض دعوة الرئيس برّي الى الحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور وبناءً على ثابتتين: أولاً، تطبيق الدستور ليس Menu à la carte يُقارب بطريقة مشروطة، بل هو واجب دستوري ووطني وعليه كرئيس مجلس نواب أن يطبّقه. ثانياً، على الرئيس برّي أن يدرك أنه ليس حكماً بل طرف أساسي يعطّل الاستحقاق الرئاسي وشريك أساسي في منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي، لذا هو غير مؤهل للدعوة الى أي حوار".

وختم: "الكلَ يعلم أنه لو فتح الرئيس برّي أبواب المجلس ودعا الى انعقاد دورات متتالية لانتخاب رئيس، لانتُخِب رئيس سيادي اصلاحي يخرج لبنان من قعر الأزمة".

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ميشال معوض

نبيه بري

حركة الإستقلال

زغرتا

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