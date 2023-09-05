يمكنم مشاهدة حلقات مسلسل "حب غير مشروع" عبر موقع قناة "الجديد"... يمكنكم الاشتراك عبر الرابط:

رأت روابط التعليم الرسمي في بيان بعد اجتماعها اليوم ان "مسؤولي الدولة يؤكدون يومًا بعد يوم أنهم يريدون تدمير التعليم الرسمي من خلال سياسات المماطلة والتأخير في صرف الحقوق إلى أصحابها. وكأن الأستاذ و المعلم لا يكفيه حال الفقر الذي فيه ليأتي تأخير صرف الرواتب الأربعة عن كل شهر من أشهر الصيف."
زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط متحف كهف الفنون في قرية الجاهلية حيث التقى رئيس جمعية كهف الفنون الفنان غاندي بو ذياب الذي أطلعه على أعماله الفنية الفسيفسائية ومنحوتاته الشمعية والبرونزية، ورسوماته الزيتية التي تجسّد بيئة الجبل وتحاكي التراث القروي اللبناني.