"النهار": ملف أحداث خطيرة حصلت أخيراً تمّ طيّه من طرفَي النزاع

النهار

يُنقل أن لا مواعيد لزيارة مرجعيات سياسية الى الخليج قبل انتخاب رئيس للجمهورية، والأجندة الجديدة ستختلف عن الحقبات السابقة.

لوحظ أن ملف أحداث خطيرة حصلت أخيراً تمّ طيّه من طرفَي النزاع والمعالجات مستمرة بعيداً من الإعلام.

كشف ديبلوماسي غربي رفيع أن السفيرة ألأميركية في لبنان دورثي شيا أبلغت قبل أسابيع شخصيات معارضة واشنطن لكل طروحات الفيديرالية التي يطالب بها البعض مؤكدة تمسك بلادها بوحدة لبنان وفق ما نص عليه دستور الطائف.

وكشف الديبلوماسي عينه ان ترويقة السفيرة شيا والمبعوث آموس هوكشتاين في أحد مقاهي الروشة وزيارتهما لاحقاً مدينة بعلبك يصبان ضمن هذه الرؤية التي تؤكد أن المناطق مفتوحة ولا موانع من زيارتها.

ينظم “حزب البعث” مهرجاناً للمنتسبين الجدد في 15 أيلول في الساحة القريبة لمنزل امينه العام في بعلبك وقد نشر لوحات إعلانية في كل المنطقة.

يرى سفير سابق أن العشاء الأميركي مع العماد جوزف عون شبيه بغداء ديفيد هيل مع رياض سلامة قبل سنة الذي كان وداعياً إذ لا يمكن للحكومة أن تمدد له عند إنتهاء ولايته في 8 كانون الثاني المقبل أسوة بما جرى مع المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم وسلامة.

تردد أن القاضي المولج إصدار تقرير بمخالفات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه تعرض لضغوط حالت دون إصداره التقرير قبل احالته على التقاعد وذلك بعدما ثبت له وفق قريبين من سلامه عدم وجود ما يدين سلامه فعلياً.

سجل أخيراً غياب الناشط وليم نون عن تحركات أهالي ضحايا انفجار المرفأ عزاه بعضهم الى انشغاله بالزواج وقال آخرون أن توقيفه الأخير وتهديده من الأجهزة الامنية دفعاه الى الحد من اندفاعه.

من إدارة الكونسرفاتوار أن الإدارة لم تمنع الطلاب من المشاركة في نشاطات أخرى كما ورد في “أسرار الآلهة” بل اشترطت أن يستحصل أي طالب في المعهد على موافقة مسبقة من الإدارة قبل الاشتراك في أي نشاط خارجه، لعدم استغلال الطلاب الذين يتكفّل المعهد بتعليمهم لسنوات وبكلفة باهظة توفرها الدولة.

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الجمهورية

اعتبر مرجع سياسي أنّ النقاش المقرّر تحت عنوان الحوار بين حزبين يوحي باحتمال قطف ثماره في الاستحقاق المستهدف.

ينظر مراقبون بأهمية إلى التطورات الجارية في احدى الدول العربية، ويعتقدون أنّها ستترك مفاعيلها على مستقبل إحدى الطوائف فيها كما في لبنان.

توقفت مصادر أمام تقصُّد ديبلوماسي إقليمي الإشارة إلى حسن العلاقة مع دولة إقليمية من بيروت.

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اللواء

يُبدي مطَّلعون تفاؤلاً مشوباً بالتحفُّظ لجهة رؤية نتائج ملموسة لزيارة مسؤول نقدي رفيع، بصرف النظر عن مسار الاستحقاقات السياسية!

يزور نواب من تكتل رئيسه غير متحمس لشخصية فاعلة، على خلفية القيام بواجب العزاء!

عادت العلاقة إلى التوتر بين مرجع كبير ووزير خدماتي، بعد إنهاء الأزمة مع وزير منافس، وتقريبه على حساب زميله!

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نداء الوطن

يتردد أنّ ملف قيادة الجيش استحوذ على حيز أساسي من محادثات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في لبنان، لا سيما خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي تخللته خلوة ثنائية ظلّت مضامينها طيّ الكتمان، الا أنّ ما رشح من مداولات دبلوماسيين عرب وغربيين يفيد بوجود نصيحة أسديت إلى مسؤولين لبنانيين بوجوب تحييد الجيش عن الصراع السياسي القائم والذي انعكس تعطيلاً في المؤسسات، وبالتالي على المعنيين استباق الأمور من خلال تكرار سابقة التمديد للعماد اميل لحود لثلاث سنوات حين كان قائداً للجيش.

عمل أحد الوسطاء على خط تبريد الأجواء بين مرجعية روحية ومرجعية سياسية حيث يتردد أنّ المرجع السياسي وعد المرجع الروحي بتلبية مطالبه في ما يخص الرئاسة.

يعمل حزب فاعل وأساسي على تنظيم الإطار الديني لطائفته لتطويق أي اختراق بعدما نجح في تحصين ساحته سياسياً.

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البناء

نفى دبلوماسي أميركي سابق في سورية في حلقة نقاش حول معارك قسد والعشائر العربية وجود تحضير لعمل عسكري على حدود سورية والعراق. وقال إنه إذا تبنت القيادة الأميركية تأييد قسد انتقلت العشائر كلياً إلى محور المقاومة، وإذا اختارت تأييد العشائر ذهبت قسد إلى موسكو ومنها إلى دمشق. وإذا وقفت في منتصف الطريق بينهما تستمرّ المعارك لأن التدخل العسكري لردع الاشتباكات له كلفة بشرية، ولذلك فهي منقسمة حول الخيارات ومشلولة الإرادة.

قال مصدر نيابي إن نصاب الثلثين أي 86 نائباً وغالبية الانتخاب أي الـ 65 نائباً باتت من ضمن مؤيدي مبادرة رئيس مجلس النواب والمؤيدون يمثلون أوزاناً كافية في طوائفهم. وإذا غاب حلف المواجهة عن الحوار والانتخاب سترجح كفة انتخاب المرشح سليمان فرنجية، وإذا حضروا وانطلقت المبادرة قبل نضج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر ستكون منافسة حرجة، لكن يبدو أن الرئيس نبيه بري لا يزال يتريّث بين شرط الإجماع وإطلاق مبادرته مفسحاً المجال أمام بكركي.

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الأنباء

ملف تفجيري لا يكاد يخمد حتى يعود ليشعل العلاقة بين مرجعيات إدارية بين الحين والآخر.

السقوف العالية لدى بعض القوى السياسية لا تعكس حقيقة مواقفهم متى حانت لحظة التسوية.

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