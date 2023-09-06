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محليات

ميقاتي : الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل

2023-09-06 | 05:32
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ميقاتي : الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل
ميقاتي : الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" سنة كاملة".

وخلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو أشار ميقاتي: إن الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الامن في جنوب لبنان".

كما أشاد بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل،داعيا القوات الدولية الى العمل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.

في حين استقبل ميقاتي الجنرال لازارو على رأس وفد من "اليونيفيل" قبل ظهر اليوم في السرايا،في حضور منسق الحكومة لدى القوات الدولية العميد منير شحادة ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.

كما التقى الرئيس ميقاتي سفيرة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

واعلنت السفير دو وال بعد اللقاء:" لقد وصلت للتو  إلى لبنان واقوم بزيارات مجاملة للمسؤولين فيه، وعرضنا في زيارتنا اليوم رؤية الرئيس ميقاتي لمستقبل الأوضاع السياسية في لبنان. ونأمل مع دولة الرئيس أن نشهد انتخاب رئيس للجمهورية قريبا،  اضافة الى  تبني القوانين الإصلاحية في لبنان التي سيكون الاتحاد الأوروبي  مسرورا جدا  في دعم تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ.

وفي سياق متصل إستقبل الرئيس ميقاتي سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول،وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين, والتعاون بين بريطانيا ولبنان في ما خص الجيش اللبناني اضافة الى دعم القطاع التربوي في لبنان.

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الحكومة اللبنانية

نجيب ميقاتي

اليونيفيل

السراي الحكومي

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