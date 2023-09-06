وزير الدفاع التقى السفير الفرنسي وملف النزوح السوري كان حاضراً

وعقب اللقاء أكد السفير الفرنسي بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يولي الملف اللبناني أهمية خاصة مشددا على استمرار الدعم الفرنسي للبنان والحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.

كما وخلال اللقاء كان بحث في التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا لا سيما دعم الطبابة العسكرية والقدرات البحرية وغيرها من مجالات التعاون.

وحضر ملف النزوح السوري خصوصا المستجد منه، وأكد في هذا الإطار وزير الدفاع خطورة هذا النزوح المستجد اذ ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء الأمنية والإقتصادية والإجتماعية.

كما أن سليم شكر لفرنسا وللرئيس ماكرون الدعم المستمر للبنان وللجيش اللبناني.