بالصور - باسيل استقبل سفير بريطانيا والمنسق العام للأمم المتحدة في لبنان

استقبل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل صباح اليوم على التوالي كلاً من سفير بريطانيا في لبنان السيد هاميش كاول والمنسق العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا ورونيكا وتطرق البحث الى الأوضاع العامة في البلاد في ظل الشغور الرئاسي وعن الضرورة لانتخاب رئيس يتعهد بالعمل على اجراء الإصلاحات الضرورية واللازمة لإخراج لبنان من الوضع الراهن ولوضع البلاد على سكة الخلاص .