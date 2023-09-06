معلومات "الجديد": لقاء جمع قائد الجيش العماد جوزيف عون بالنائب محمد رعد قبل ايام وحرص الطرفانِ على ابقاء هذا الاجتماع سرياً بحيث أن ايّ طرف سيسرّبُ حصوله ومضامينه فللطرف الاخر حقُّ النفي