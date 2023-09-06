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محليات

النّائب وليد البعريني : لسنا مع أي حوار على مقاس أي قوى تريد جر الاطراف الأخرى نحوها

2023-09-06 | 16:10
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النّائب وليد البعريني : لسنا مع أي حوار على مقاس أي قوى تريد جر الاطراف الأخرى نحوها
النّائب وليد البعريني : لسنا مع أي حوار على مقاس أي قوى تريد جر الاطراف الأخرى نحوها



شارك عضو "تكتّل الاعتدال الوطني"، النّائب وليد البعريني على رأس وفد في افتتاح وتدشين متوسطة العمريّة الرسمية في بلدة سعدنايل البقاعيّة، في حضور النّائب محمد سليمان، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزّاوي، المموّل الكويتي الحاج عبدالله الفارس "أبو عبد الوهاب"، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، وجهاء وفعاليات وشخصيات روحيّة وبلديّة واختيارية وتربويّة. 

واعاد البعريني التأكيد في كلمة "بأن تكتّل الاعتدال الوطني هو داعٍ للحوار والتواصل بين مختلف الأفرقاء، فاستحقاقات هذا البلد ومنذ الأزل، لم تنجح يومًا إلا بالتسويات وبتقريب وجهات النظر، ولغة التعنّت وإبراز العضلات والاستعراضات ليست إلا سبيلاً لمزيد من الشرخ والخلافات، وهي بطبيعة الحال لا تفيد". 
وأضاف "لكنّنا في الوقت نفسه ندعم الحوار البنّاء الذي يحمل النوايا الإيجابيّة والذي يبني بلد، وليعلم الجميع أنّنا لسنا مع أي حوار على مقاس أي قِوى تريد أن تجر الأطراف الأخرى نحوها."
وأردف: "مع إحترامنا لجميع الزملاء والخصوم، إلا أن دور طائفتنا هو الأهم في هذه المرحلة، لأننا دعاة للخير والمحبّة، بل نعمل على مد جسور التواصل والتلاقي بين الأطراف كافة ونقف على مسافة واحدة من الجميع."
البعريني ختم كلمته موجهًا دعوة إلى جميع الأفرقاء جاء فيها: "المكابرة والشعارات لا معنى لها، ولا تفيد البلد بشيء. دعوها جانبًا وتعالوا نلتقي لأجل لبنان".
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وليد البعريني

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