النهار: لقاء جمع قائد الجيش والنائب محمد رعد قبل أيام

أفادت معلومات لصحيفة النهار، أن "لقاء جمع قائد الجيش العماد جوزف عون بالنائب محمد رعد قبل ايام وحرص الطرفانِ على ابقاء هذا الاجتماع سرياً وان مضمون اللقاء كان رئاسياً لكن في اطار التشاور".