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نداء الوطن: لقاء رعد وقائد الجيش أتى في إطار جس نبض حقيقي بين الطرفين

2023-09-07 | 01:57
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نداء الوطن: لقاء رعد وقائد الجيش أتى في إطار جس نبض حقيقي بين الطرفين
نداء الوطن: لقاء رعد وقائد الجيش أتى في إطار جس نبض حقيقي بين الطرفين

أفادت معطيات صحيفة نداء الوطن، بأنه "أتى لقاء النائب محمد رعد وقائد الجيش العماد جوزيف عون في إطار أول جس نبض حقيقي بين الطرفين، إذ يمثّل العماد عون «الخطة باء بالنسبة للحزب»".

وعلم أنّ هذا اللقاء كان موضع متابعة حثيثة من فرنجية، ومن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اللذين يسعيان لمعرفة مضمون اللقاء. 

كما علم أن اللقاء استأثر باهتمام خارجي، ولا سيما فرنسياً، إلا أن طرفي اللقاء تفاهما بشكل صارم على منع أي تسريب، كما ذكرت المعلومات، وسادت تكهنات أن اللقاء تضمن طرح رعد «أسئلة محددة»على العماد عون.
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محليات

نداء الوطن

محمد رعد

جوزيف عون

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