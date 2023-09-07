اللواء: رهان على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي من أجل تزخيم دعوة بري الى الحوار

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن "هناك رهانا على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي من أجل تزخيم دعوة الرئيس بري الى الحوار"، وأوضحت أن "ردود الفعل المضادة على الحوار تجعل من نتائجه غير قابلة للحياة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن الجزم منذ الآن ان لقاءات الموفد القطري من شأنها تحريك الملف الرئاسي".

