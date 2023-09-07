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محليات

اللواء: رهان على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي من أجل تزخيم دعوة بري الى الحوار

2023-09-07 | 02:09
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اللواء: رهان على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي من أجل تزخيم دعوة بري الى الحوار
اللواء: رهان على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي من أجل تزخيم دعوة بري الى الحوار

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن "هناك رهانا على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي من أجل تزخيم دعوة الرئيس بري الى الحوار"، وأوضحت أن "ردود الفعل المضادة على الحوار تجعل من نتائجه غير قابلة للحياة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن الجزم منذ الآن ان لقاءات الموفد القطري من شأنها تحريك الملف الرئاسي".

ورأت هذه المصادر أن "ما من مبادرة قطرية جديدة وفي الأساس هناك مساع غير منفصلة عن العنوان العريض الذي خرج به الاجتماع الخماسي".

‎وعما اذا كانت قطر تسعى إلى تسويق قائد الجيش العماد حوزف عون، فإن المصادر "اعتبرت أن هذا الكلام ليس بجديد إنما المسألة مرتبطة بمدى توافر الظروف المهيئة لذلك".

واليوم، يرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بقوة على المواقف التي اطلقها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في قداس "شهداء القوات" في معراب الاسبوع الماضي، وذلك خلال عشاء يقيمه التيار الحر، في البترون مساء اليوم ويحضره الرئيس السابق ميشال عون.
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