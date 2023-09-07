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محليات

اللواء: الحزب التقدمي كلف نفسه الاستيضاح من بري لاحقاً عن تفاصيل مبادرته

2023-09-07 | 02:15
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اللواء: الحزب التقدمي كلف نفسه الاستيضاح من بري لاحقاً عن تفاصيل مبادرته
اللواء: الحزب التقدمي كلف نفسه الاستيضاح من بري لاحقاً عن تفاصيل مبادرته

علمت صحيفة اللواء، من مصادر نيابية، ان "وفد المعارضة الذي بدأ حراكه بزيارة كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، شرح اسباب اعتراضه الأولي على مبادرة الرئيس بري، وحاول الاستفسار عن آلية الحوار الذي طرحه، وسمع من نواب اللقاء الديموقراطي انه لا يجوز اقفال ابواب الحوار لانه لا يخدم القضية المركزية المتمثلة بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقبولاً من كل الاطراف وليس مفروضاً فرضاً عل اي طرف".

واضافت المصادر: "ان التقدمي "كلّف نفسه" استيضاح الرئيس بري لاحقاً عن تفاصيل آلية الحوار وكيفية الانتقال من الحوار الى جلسات الانتخاب او العكس، وعدم حصر الحوار بالتمسك بمرشح واحد لكل طرف".

واوضحت المصادر ان "جولة المعارضة هي بداية لفتح الابواب امام خطوات اخرى قد تسفر عن تقاطعات برغم تمسكها هي والتقدمي حتى الان بالتقاطع على جهاد ازعور، لكن التوافق على غير ازعور لا يعني بالضرورة موافقة المعارضة على ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، خاصة في ظل الاجواء عن تقدم حظوظ ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون". 
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