موسكو حذرت من مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في كلمته خلال ندوة "تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية" في بيشكيك اليوم من خطر نشوب مواجهة بين الدول النووية، بحسب وكالة "نوفوستي".
وقال : "إن النزاع الكامن بين الدول النووية قد يتحول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
أضاف : "احتمالات النزاع المتراكمة والتي لم يتم وقفها في الوقت المناسب بين القوى النووية أدت بالفعل إلى أزمة حادة للغاية في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وتهدد بالتصعيد إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".