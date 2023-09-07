موسكو حذرت من مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في كلمته خلال ندوة "تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية" في بيشكيك اليوم من خطر نشوب مواجهة بين الدول النووية، بحسب وكالة "نوفوستي".