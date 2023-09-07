وزير الأشغال: سنطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لتأمين حسن سير العمل في مرافق المطار

حرصا على متابعة انجاز الملفات والاشغال الملحة والمزمنة لتأمين حسن سير العمل في كافة مرافق المطار باعتباره محورا جويا اساسيا، وبالنظر لمشاركة اكثر من ادارة ومؤسسة وشركه في متابعة هذه الأعمال، سنتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الملفات ووضع الأمور في نصابها.