حملة كبيرة تقوم بها بلدية بيروت لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بناءً للتوجيهات الدائمة لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، فيما يتعلق بإزالة كافة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في أرجاء مدينة بيروت ، قامت دائرة السير في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة كافة أشكال التعديات على الشوارع والأرصفة من عوائق ثابتة ومتحركة وعربات وبسطات عشوائية غير مرخصة، منتشرة على طول الشوارع الممتدة من منطقة البربير، المقاصد، السبيل، الدنا، صبرا والشوارع المتفرغة، ساحة صبرا العامة، وصولاً الى المدينة الرياضية والشوارع المتفرعة".