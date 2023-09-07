كريم ضاهر : الحل الوحيد هو الضغط على مرتكبي الفساد لاسترداد أموال المودعين

مدير مركز الاستشراف للمعلومات عباس ضاهر لـ "الجديد": كان لدى الرئيس نجيب ميقاتي نية بالإعتكاف وجرى فيما بعد إتصالات دولية للتمهل لسبب أن لودريان سيأتي قريباً إلى بيروت وقد يكون الحل الرئاسي في جعبته