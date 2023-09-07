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وزير الإعلام: وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار أبدى استعداده للمشاركة بجلسة الحكومة المتعلقة بالنزوح
2023-09-07 | 06:14
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وزير الإعلام: وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار أبدى استعداده للمشاركة بجلسة الحكومة المتعلقة بالنزوح
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وزير الإعلام: وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار أبدى استعداده للمشاركة بجلسة الحكومة المتعلقة بالنزوح
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