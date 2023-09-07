مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الثالثة والنصف لدراسة مشروعِ موازنة 2024 .. لمتابعة البث المباشر:

بري: مجدداً وللمرة الأخيرة أقول للكتل النيابية والأفرقاء السياسيين تعالوا في شهر أيلول لنتحاور في المجلس النيابي لمدة 7 أيام وبعدها نعقد جلسات مفتوحة ويُصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية