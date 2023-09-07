مراسلة "الجديد": جهاز أمن الدولة يحقق في فواتير كهرباء فارغة من البيانات وحتى اللحظة لم يتبيّن ما إذا تمّ استغلال هذه الإيصالات الرسمية أو بيعها أو تزويرها