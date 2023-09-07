الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
03:00
ركاب يُطردون من الطائرة بعد رفضهم الجلوس على مقاعد متسخة
16:22
مجلس مدينة بريطانية يُفلس بسبب "حقوق المرأة"!
2023-09-06
دراسة : واحد من كل ثلاثة رجال يصاب بعدوى منقولة جنسيا يعتقد أنها تصيب النساء فقط
2023-09-06
بالفيديو - تسلق منزل صديقته وهددها بالقتل
2023-09-06
بالفيديو - عناق وقبلة حارة بين شرطي وشابة
محليات
مراسلة "الجديد": بعض نماذج هذه الفواتير وصلت إلى قناة "الجديد" بلا تواريخ إصدار ودفع ومن دون رسوم تأهيل وعداد أو العنوان أو رقم الإيصال أو حتى توقيع الجابي
2023-09-07 | 07:47
A-
A+
مراسلة "الجديد": بعض نماذج هذه الفواتير وصلت إلى قناة "الجديد" بلا تواريخ إصدار ودفع ومن دون رسوم تأهيل وعداد أو العنوان أو رقم الإيصال أو حتى توقيع الجابي
مقالات ذات صلة
مصادر أمنية لـ"الجديد" تؤكّد أنّ ممثلا عن أمن الدولة إجتمع يوم الأربعاء بوزير الطاقة ومدير مؤسسة كهرباء لبنان للتوسع في التحقيق وكشف مكان الخلل وكيف تم تسريب نماذج الفواتير ومن أين وما إذا استعملت
مراسلة "الجديد": جهاز أمن الدولة يحقق في فواتير كهرباء فارغة من البيانات وحتى اللحظة لم يتبيّن ما إذا تمّ استغلال هذه الإيصالات الرسمية أو بيعها أو تزويرها
مراسلة "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري يعود من السعودية
مراسلة "الجديد": بعض نماذج هذه الفواتير وصلت إلى قناة "الجديد" بلا تواريخ إصدار ودفع ومن دون رسوم تأهيل وعداد أو العنوان أو رقم الإيصال أو حتى توقيع الجابي
محليات
"الجديد":
نماذج
الفواتير
"الجديد"
تواريخ
إصدار
تأهيل
وعداد
العنوان
الإيصال
توقيع
الجابي
العودة الى الأعلى
مصادر أمنية لـ"الجديد" تؤكّد أنّ ممثلا عن أمن الدولة إجتمع يوم الأربعاء بوزير الطاقة ومدير مؤسسة كهرباء لبنان للتوسع في التحقيق وكشف مكان الخلل وكيف تم تسريب نماذج الفواتير ومن أين وما إذا استعملت
مراسلة "الجديد": جهاز أمن الدولة يحقق في فواتير كهرباء فارغة من البيانات وحتى اللحظة لم يتبيّن ما إذا تمّ استغلال هذه الإيصالات الرسمية أو بيعها أو تزويرها
اقرأ ايضا في محليات
09:12
مراسلة "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري يعود من السعودية
09:12
مراسلة "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري يعود من السعودية
08:50
فواتيرِ كهرباء فارغة من البيانات وجهاز أمن الدولة يبدأ بالتحقيق
08:50
فواتيرِ كهرباء فارغة من البيانات وجهاز أمن الدولة يبدأ بالتحقيق
08:49
تعميم لمحافظ الجنوب حول موضوع تنظيف الاقنية وتأهيل شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي
08:49
تعميم لمحافظ الجنوب حول موضوع تنظيف الاقنية وتأهيل شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي
يحدث الآن
محليات
09:12
مراسلة "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري يعود من السعودية
محليات
08:50
فواتيرِ كهرباء فارغة من البيانات وجهاز أمن الدولة يبدأ بالتحقيق
محليات
08:49
تعميم لمحافظ الجنوب حول موضوع تنظيف الاقنية وتأهيل شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي
زوارنا يقرؤون الآن
2023-09-05
تسريب صور لــ ممثل لبناني شهير بـ فستان عرس ابيض وطرحة
2023-08-25
بايدن تعليقا على صورة ترامب الجنائية: رجل وسيم
02:15
اللواء: الحزب التقدمي كلف نفسه الاستيضاح من بري لاحقاً عن تفاصيل مبادرته
08:40
شقيقة فاطمة المؤمن تفضح هؤلاء بعد رفض الافراج عن شقيقتها: سيحاسبكم الله!!
2023-08-31
بري: مجدداً وللمرة الأخيرة أقول للكتل النيابية والأفرقاء السياسيين تعالوا في شهر أيلول لنتحاور في المجلس النيابي لمدة 7 أيام وبعدها نعقد جلسات مفتوحة ويُصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية
05:26
أبرز المستجدات المتعلقة بالجلسة الوزارية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
06:06
وزير الاعلام يتلو مقررات الجلسة الوزارية
05:26
أبرز المستجدات المتعلقة بالجلسة الوزارية
05:19
شيرين عبد الوهاب تتعرض للسرقة و محاميها يكشف هوية السارق
05:04
كريم ضاهر : الحل الوحيد هو الضغط على مرتكبي الفساد لاسترداد أموال المودعين
04:35
أنباء عن تعرض سلطان الطرب جورج وسوف لـ حادث سير ومديرة اعماله تكشف للجديد حقيقة ما حصل
03:18
آخر المستجدات المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
04:35
أنباء عن تعرض سلطان الطرب جورج وسوف لـ حادث سير ومديرة اعماله تكشف للجديد حقيقة ما حصل
فن
04:35
أنباء عن تعرض سلطان الطرب جورج وسوف لـ حادث سير ومديرة اعماله تكشف للجديد حقيقة ما حصل
فن
10:00
فيديو عفوي لـ ستيفاني عطالله ينال اعجاب الجمهور: فرح وتعب وحب
فن
10:00
فيديو عفوي لـ ستيفاني عطالله ينال اعجاب الجمهور: فرح وتعب وحب
منوعات
10:46
تاجر مخـــ ــــ ــدرات يقدم على "فعل غبيّ" .. فتم القاء القبض عليه
منوعات
10:46
تاجر مخـــ ــــ ــدرات يقدم على "فعل غبيّ" .. فتم القاء القبض عليه
منوعات
03:00
ركاب يُطردون من الطائرة بعد رفضهم الجلوس على مقاعد متسخة
منوعات
03:00
ركاب يُطردون من الطائرة بعد رفضهم الجلوس على مقاعد متسخة
محليات
12:37
معلومات "الجديد": القاضي غسان خوري اصدر قرارا بترك الصحافية مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق بعد توقيفها على خلفية منشور عن فساد المحاكم الروحية
محليات
12:37
معلومات "الجديد": القاضي غسان خوري اصدر قرارا بترك الصحافية مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق بعد توقيفها على خلفية منشور عن فساد المحاكم الروحية
محليات
13:02
معلومات "الجديد": لقاء جمع قائد الجيش العماد جوزيف عون بالنائب محمد رعد قبل ايام وحرص الطرفانِ على ابقاء هذا الاجتماع سرياً بحيث أن ايّ طرف سيسرّبُ حصوله ومضامينه فللطرف الاخر حقُّ النفي
محليات
13:02
معلومات "الجديد": لقاء جمع قائد الجيش العماد جوزيف عون بالنائب محمد رعد قبل ايام وحرص الطرفانِ على ابقاء هذا الاجتماع سرياً بحيث أن ايّ طرف سيسرّبُ حصوله ومضامينه فللطرف الاخر حقُّ النفي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023