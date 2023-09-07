صلاح سلام : حزب الله لن يتراجع عن ترشيح سليمان فرنجية الا بعد هذه الاستحقاقات

مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ"الجديد" : هناك مطالب عالية السقف لباسيل يصعب تطبيقها في الاسابيع المقبلة وبالتالي اما الذهاب لانتخاب فرنجية في القريب من الايام واما استمرار مناقشة القوانين المطروحة في اللجان