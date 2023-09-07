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محليات

وزير الصحة: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية

2023-09-07 | 11:43
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وزير الصحة: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية
وزير الصحة: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية

وزير الصحة: مجلس الوزراء اتخذ قرارا في جلسة قبل الظهر بالاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض في تصريح من السرايا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في جلسة قبل الظهر بالاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية. وتم اقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار اضافة الى الف وخمسمئة مليار ليرة لهذه الغاية.
وقال الابيض ان "رئيس الحكومة شدد خلال البحث على ان موضوع الادوية خط أحمر لا جدال فيه. وإننا مستمرون باذن الله في القيام بواجبنا في هذا السياق ."
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وزير الصحة: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية

محليات

فراس الابيض

وزير الصحة

الامراض المستعصية

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