معلومات "الجديد": السفير السعودي وليد البخاري غادر الى باريس عشية اللقاء المرتقب بين بن سلمان وماكرون على ان يكون حاضرا في فريق العمل السعودي استعداداً لاي نقاش حول لبنان في اللقاء الرئاسي المرتقب

معلومات "الجديد": السفير السعودي وليد البخاري غادر الى باريس عشية اللقاء المرتقب بين بن سلمان وماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند وذلك على اعتباره من الفريق العامل على الملف الرئاسي اللبناني في اللجنة الخماسية وعلى ان يكون حاضرا في فريق العمل السعودي استعداد لاي نقاش حول لبنان في اللقاء الرئاسي المرتقب