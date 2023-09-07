الوكالة الوطنية: دورية اسرائيلية معادية القت قنابل حارقة باتجاه ميس الجبل ما ادى الى حريق وانفجار لغمين ارضيين

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان دورية تابعة للعدو الاسرائيلي مؤلفة من جيبين عسكريين ترجل منها عدد من جنود المشاة، اقدموا على رمي قنابل حارقة باتجاه خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون عند محلة الكروم الشراقي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق في المحلة المذكورة.

ولدى حضور آلية من الدفاع المدني لاطفاء الحريق قام جنود العدو بإطلاق النار في الهواء إرهابا لمنع فريق الدفاع المدني من اطفاء الحريق.

وسجل حتى الساعة انفجار لغمين ارضيين من مخلفات العدو جراء الحريق.