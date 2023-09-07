بالفيديو - حركة نزوح كثيف من مخيم #عين_الحلوة بإتجاه #صيدا و الجوار جراء تجدد الاشتباكات داخل المخيم pic.twitter.com/7svBw8VX8b
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 7, 2023
بالفيديو - حركة نزوح كثيف من مخيم #عين_الحلوة بإتجاه #صيدا و الجوار جراء تجدد الاشتباكات داخل المخيم pic.twitter.com/7svBw8VX8b
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