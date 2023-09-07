هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان: ندعو لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة

دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان في بيان لها الى وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، افساحا في المجال امام القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا ، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما اوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان.