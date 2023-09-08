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محليات

الاشتباكات في عين الحلوة مستمرة والجامعة اللبنانية أقفلت فروعها في صيدا اليوم

2023-09-08 | 00:49
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الاشتباكات في عين الحلوة مستمرة والجامعة اللبنانية أقفلت فروعها في صيدا اليوم
الاشتباكات في عين الحلوة مستمرة والجامعة اللبنانية أقفلت فروعها في صيدا اليوم

الاشتباكات في عين الحلوة مستمرة والجامعة اللبنانية أقفلت فروعها في صيدا اليوم

لا تزال الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة بين حركة "فتح" و"الاسلاميين" التي اندلعت امس مستمرة على محور البركسات التعمير الطوارئ، وقد خفت حدتها بعد منتصف الليل لتعود وتشتد الآن .

واشار مراسل "الجديد" الى حصيلة تلك الاشتباكات من الامس حتى الساعة وصل الى 10 جرحى مدنيين ، فيما انفجرت قذيفة فوق سراي صيدا وطال الرصاص محيط المخيم

الى ذلك ونتيجة للمستجدات الأمنية في المخيم، أصدرت الجامعة اللبنانية بياناً أعلنت فيه أنه " بسبب الاوضاع الامنية المستجدة في صيدا وحرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، تُقفل فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا اليوم الجمعة، كما وتؤجل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق على أن تصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة وفق تطور الاوضاع، متمنية للجميع السلامة والأمان."

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عين الحلوة

صيدا

اشتباكات

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