بالفيديو- اشتداد حدة المعارك في مخيم عين الحلوة صباحا والرصاص يطال مناطق عدة في صيدا

بالفيديو- اشتداد حدة المعارك في مخيم عين الحلوة صباحا والرصاص يطال مناطق عدة في صيدا