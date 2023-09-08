كلمة البطريرك الراعي من دارة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في مستهل جولته بالجبل

مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"الجديد": ما صدر في بعض وسائل الإعلام حول عتب أو تحفّظ في خلدة على زيارة البطريرك الراعي اليوم إلى الجبل هو أمر غير صحيح