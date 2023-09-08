البطريرك الراعي : اقول اليوم من هذه الدار التارخية ان لبنان بحاجة الى الوحدة فلبنان يتميز في البيئة المشرقية بأنه وحدة في التنوع والتنوع مصان من الدستور وعلينا ان نبني الوحدة الداخلية