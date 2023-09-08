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15:41
بالفيديو - حركة نزوح كثيف من مخيم عين الحلوة بإتجاه صيدا و الجوار جراء تجدد الاشتباكات داخل المخيم
10:55
بالفيديو - حوصر داخل كهف على عمق أكثر من ألف متر بعد اصابته بوعكة
محليات
مراسل "الجديد": هدوء حذر في هذه الاثناء بمخيم عين الحلوة
2023-09-08 | 03:20
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مراسل "الجديد": هدوء حذر في هذه الاثناء بمخيم عين الحلوة
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مراسل"الجديد": حركة نزوح كثيفة من مخيم عين الحلوة والرصاص يصل الى مدينة صيدا بعد تجدد الإشتباكات داخل المخيم
مراسل "الجديد": سماع اطلاق نار ودوي قذائف في مخيم عين الحلوة والاسباب لم تعرف بعد
مراسل "الجديد": هدوء حذر في هذه الاثناء بمخيم عين الحلوة
محليات
"الجديد":
الاثناء
بمخيم
الحلوة
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آخر الاجواء لجولة البطريرك الراعي في منطقة الجبل
البطريرك الراعي : لبنان لا يمكن ان يكون ارض التنوع في الوحدة والانفتاح على جميع الشعوب والحوار من دون ان يكون حياديا فنحن دولة الحوار والانفتاح ودور البلد أن يكون حياديّاً
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