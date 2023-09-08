مراسل "الجديد": هدوء حذر في هذه الاثناء بمخيم عين الحلوة

البطريرك الراعي : لبنان لا يمكن ان يكون ارض التنوع في الوحدة والانفتاح على جميع الشعوب والحوار من دون ان يكون حياديا فنحن دولة الحوار والانفتاح ودور البلد أن يكون حياديّاً