النائب اسامة سعد لـ"الجديد": الجميع مطالبون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً ومدينة صيدا كما الشعب الفلسطيني لم تعد تحتمل هذه الاوضاع ونطالب الفصائل الفلسطينية كافة والحكومة اللبنانية ان تتحمل مسؤوليتها