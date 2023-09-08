آخر الاجواء والمستجدات حول اشتباكات مخيم عين الحلوة

مراسل "الجديد": الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تدور بين حركة فتح ومجموعات مسلحة عند محور التعمير البركسات وتستخدم فيها الاسلحة الرشاشة ويتم اطلاق القذائف التي تتردد اصداؤها في صيدا