فيصل الصايغ : زيارة البطريرك الراعي تعكس شراكة حقيقية وعيش واحد في الجبل ودعوة بري للحوار تلبي مطالب الجميع

شيخ العقل سامي ابي المنى من المكتبة الوطنيّة في بعقلين: بكركي وزعامة الجبل وكلّنا معاً حوّلنا هذا الجبل منذ 20 عاماً من سجن ومن ساحة حرب وحقد وخصام إلى واحة مصالحة ومحبّة وسلامة