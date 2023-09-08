رندة تقي الدين : وفد سعودي في باريس للقاء مسؤولين فرنسيين بعد انتهاء القمة بين بن سلمان وماكرون

معلومات "الجديد": السفير السعودي وليد البخاري غادر الى باريس عشية اللقاء المرتقب بين بن سلمان وماكرون على ان يكون حاضرا في فريق العمل السعودي استعداداً لاي نقاش حول لبنان في اللقاء الرئاسي المرتقب