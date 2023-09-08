البطريرك الراعي وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى يصلان الى المختارة للقاء وليد جنبلاط .. لمتابعة البث المباشر

البطريرك الراعي من المكتبة الوطنيّة في بعقلين: صحة لبنان من صحة الجبل وهذه مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعاً و الأساس في لبنان هو الوحدة في التنوع فنحن معا نشخص مشكلتنا ونبحث عن العلاج لما نُعانيه