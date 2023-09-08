تفاصيل عن أبرز محطات جولة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجبل .. لمتابعة البث المباشر:

الخياط للطلاب: لهذا الجيل الذي يتخرج اليوم من جامعة سيتي فإنما يتخرج ايضا من اكاديمية عمر كرامي الرئيس الذي رحل عن الدنيا مكملا واجباته التعليمية وأودع طلاب لبنان صرحًا محصنًا بالعلم والمعرفة