النائب أسامة سعد لـ"الجديد": نحاول تثبيت وقف اطلاق النار الذي بدأ العمل به

هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان: ندعو الى تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عيد الحلوة وسحب المسلحين من الشوارع فوراً والعمل على توفير المناخ الامن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم