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محليات

بري عرض مع عبد المسيح الاوضاع العامة واستقبل وفدا من البطريركية الارثوذكسية ومنير شحاده

2023-09-08 | 08:21
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بري عرض مع عبد المسيح الاوضاع العامة واستقبل وفدا من البطريركية الارثوذكسية ومنير شحاده
بري عرض مع عبد المسيح الاوضاع العامة واستقبل وفدا من البطريركية الارثوذكسية ومنير شحاده



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب أديب عبد المسيح، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية .
واستقبل الرئيس بري منسق الحكومة لدى قوة "اليونيفل" العميد الركن منير شحادة.
 
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري وفدا يمثل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ضم: رئيس دير مار الياس شويا المطران كوستا كيال، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، رئيس معهد اللاهوت الأب البروفسور يعقوب خليل ومستشار البطريرك يوحنا العاشر يازجي القنصل مارك غريب.

وسلم الوفد رئيس المجلس دعوة معهد القديس يوحنا الدمشقي في جامعة البلمند حول المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه جامعة البلمند برعاية وحضور بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر تحت عنوان "الكنيسة الارثوذكسية الانطاكية من القرن الخامس عشر الى القرن الثامن عشر نحو فهم دقيق للتاريخ ".
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نبيه بري

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