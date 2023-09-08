خبر سار من وزير الشؤون الإجتماعية حول برنامج "أمان" .. هذا ما وافق عليه مجلس الوزراء!





اعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار في بيان حول برنامج أمان انه: "في إطار العمل الذي قامت به وزارة الشؤون الإجتماعيّة من أجل الحصول على تمويل إضافي لبرنامج أمان من البنك الدولي، ونجحت بالحصول على 300 مليون دولار، وبعد موافقة كلّ من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة المالية ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشروع إتفاقيّة القرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي. وعليه، تبقى المحطّة الأخيرة في مجلس النواب للحصول على موافقته على الإتفاقيّة، قبل البدء بالتنفيذ وتحويل الأموال إلى مصرف لبنان للتمكّن من استكمال دفع المساعدات".