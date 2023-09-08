الخياط للطلاب: التفوق وصولا إلى الإبداع هو جهدكم الشخصي وإصراركم على التحدي ولو في وجه الكبار وانتم كبار القوم غدًا وذخيرة الوطن وأبطال حرية وإصلاح وتقدم