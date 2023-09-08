الخياط للطلاب: بعضكم تخرج قبل أربع سنوات من شوارع غاضبة ضد الفساد ونال شهادة رفض الواقع الأليم وليبقى شعاركم دائما "كلن يعني كلن" سيروا به ولا تخافوا