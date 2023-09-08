كيف تبدو الأجواء في محيط مخيم عين الحلوة؟

صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "عمد البعض الى دسّ خبرٍ يتناول موقع رئاسة مجلس النواب ولهؤلاء نقول: إن مسار الأمور في أداء وزير الثقافة يتجه نحو التزامه القيام بواجبه الوزاري بتجرّد، ووضوح رؤية، ودأب لا استكانة فيه، بثًّا للوعي ودفاعًا عن القيم، وخدمةً للبنانيين من دون تفريق، ووفاءً للثقة التي أولته إياها مرجعيتا الثنائي.



