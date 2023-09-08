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محليات

الجيش: توقيف شخصين في بلدة البزالية – البقاع ومنطقة الجاموس – الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة

2023-09-08 | 14:19
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الجيش: توقيف شخصين في بلدة البزالية – البقاع ومنطقة الجاموس – الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة
الجيش: توقيف شخصين في بلدة البزالية – البقاع ومنطقة الجاموس – الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "بتاريخ 6 /9 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة البزالية – البقاع السوري (م.غ.) لإقدامه على الإتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا ونحو 60 كلغ من حشيشة الكيف.

وبتاريخ 7 /9 /2023، أوقفت دورية من المديرية في منطقة الجاموس – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وفرض خوات، وافتعال إشكالات وإطلاق النار. ضُبطت في حوزته كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي.

 سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

 
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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "عمد البعض الى دسّ خبرٍ يتناول موقع رئاسة مجلس النواب ولهؤلاء نقول: إن مسار الأمور في أداء وزير الثقافة يتجه نحو التزامه القيام بواجبه الوزاري بتجرّد، ووضوح رؤية، ودأب لا استكانة فيه، بثًّا للوعي ودفاعًا عن القيم، وخدمةً للبنانيين من دون تفريق، ووفاءً للثقة التي أولته إياها مرجعيتا الثنائي.

16:08

المرتضى لمحاولي الدسّ: خيطوا بغير هالمسلة وأنتم مغتاظون من ثبات برّي ومن قدرته على اجتراح الحلول

صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "عمد البعض الى دسّ خبرٍ يتناول موقع رئاسة مجلس النواب ولهؤلاء نقول: إن مسار الأمور في أداء وزير الثقافة يتجه نحو التزامه القيام بواجبه الوزاري بتجرّد، ووضوح رؤية، ودأب لا استكانة فيه، بثًّا للوعي ودفاعًا عن القيم، وخدمةً للبنانيين من دون تفريق، ووفاءً للثقة التي أولته إياها مرجعيتا الثنائي.

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