المرتضى لمحاولي الدسّ: خيطوا بغير هالمسلة وأنتم مغتاظون من ثبات برّي ومن قدرته على اجتراح الحلول

أما لمن فبركوا خبرًا في موضوع رئاسة المجلس، ودسَّوه على لسان من وصفوه بأنه "نائب بارز في الثنائي"، فنقول: إن هذا الخبر الذي لا أساس له من قريب أو بعيد، يعكس غيظكم من ثبات الرئيس برّي على حماية لبنان وشعبه، ومن قدرته الخلاّقة على ابتكار الحلول للمعضلات التي تفخّخون بها الحياة الوطنية. لذلك، "خيّطوا بغير هالمسلّة". وتذكروا بيتًا من الشعر ينطبق تمامًا على حالكم:

وعلاج الأبدانِ أيسرُ خطبًا حين تعتلُّ من علاجِ العقولِ"