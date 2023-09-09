المكاري أبرق إلى وزير التواصل المغربي معزياً بضحايا الزلزال

أبرق وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري الى وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، معزيا بضحايا الزلزال.

وجاء في البرقية: "لكم آلمنا نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب المغرب العربي الحبيب، وأوقع ضحايا وخلّف دمارا هائلا.

إننا إزاء هذا المصاب الجلل، نعرب لكم عن كل التضامن، ونسأل الله الرحمة لمن قضوا والشفاء العاجل للجرحى، ونرفع معكم الصلوات الحارّة لكي يرأف الله بوطنكم الغالي في محنته.

كلّنا ثقة أن المغرب الذي يشكّل استثناء ومنارة مشعة في تراثه المعماري الفريد حجرًا، ونسيجه المجتمعي الطيب بشرًا، لن يتأخر في لملمة جراحه والتعافي سريعا.

إنه سميع مجيب".