بري استقبل سفيرة قبرص في زيارة برتوكولية والتقى سفير كولومبيا وأبرق لنظيره المغربي معزياً بضحايا الزلزال

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة قبرص الجديدة ماريا هادجيثودوسيو في زيارة برتوكولية بمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .