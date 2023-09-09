بري استقبل سفيرة قبرص في زيارة برتوكولية والتقى سفير كولومبيا وأبرق لنظيره المغربي معزياً بضحايا الزلزال
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة قبرص الجديدة ماريا هادجيثودوسيو في زيارة برتوكولية بمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .
كما استقبل بري ايضا سفير كولومبيا إدوين أوستوس الفونسو في زيارة بروتوكولية بحضور القنصل لينا فيرالا .
على صعيد آخر ابرق بري لنظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي معزياً بضحايا الزلزال وجاء في نص البرقية : بإسم الشعب اللبناني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب المغربي الصديق مشاعر المواساة والمؤازرة للمغرب ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً في مواجهة التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي أصاب عدة مدن في المملكة المغربية ، سائلين الله سبحانه وتعالى للضحايا الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وللمملكة المغربية الأمن والأمان والإستقرار.